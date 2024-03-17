Весна задерживается: какая будет погода в Беларуси на следующей неделе

Понедельник, 18 марта, ожидается пасмурным. Как рассказали в Белгидромете, во всех регионах страны будет преобладать облачная погода. Воздух прогреется до 6−8 градусов тепла. Вероятность осадков — до 90%. Ветер будет дуть преимущественно северный, но не сильный.