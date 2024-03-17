Весна задерживается: какая будет погода в Беларуси на следующей неделе

Понедельник, 18 марта, ожидается пасмурным. Как рассказали в Белгидромете, во всех регионах страны будет преобладать облачная погода. Воздух прогреется до 6−8 градусов тепла. Вероятность осадков — до 90%. Ветер будет дуть преимущественно северный, но не сильный.
Атмосферный фронт с Балтийского моря продолжит господствовать и во вторник, 19 марта, отмечает синоптик Дмитрий Рябов. Временами небо будет проясняться, возможны также осадки в виде дождя и мокрого снега.
Влажность достигнет 90%, поэтому не исключен туман в утренние часы. В ночное время суток столбик термометра опустится до −2°C, днем во вторник ожидается до +4°C.
В среду, 20 марта, кратковременные осадки и температурный фон в целом сохранятся: ночью до −2°C, днем до +6°C.
В четверг, 21 марта, немного потеплеет. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, днем до 7. В ночные часы все еще ожидаются заморозки, поэтому с посадкой картофеля и прочих сельхозкультур стоит повременить.
Предварительно в пятницу, 22 марта, высокая влажность сохранится. Ветер переменный и умеренный, местами туман. Температура ночью −2°C… +2°C, днем +3°C… +7°C.
В выходные