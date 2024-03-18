Что произошло за день? 17 марта

В Минобороны рассказали, что из запаса в рамках начатой проверки боевой готовности прибыло уже свыше 3 тысяч человек. «Военнообязанные прибывают с отличным настроением», — заявляют в командовании бригады, на базе которой развернут пункт приема личного состава.