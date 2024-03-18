Что произошло за день? 17 марта

В России сегодня проходил последний день президентских выборов. Согласно первым данным ЦИК России, действующий президент Владимир Путин набирает около 88% голосов.
Живущие в Беларуси россияне могли проголосовать в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В Бресте безуспешно помешать голосованию хотели ложным сообщением о минировании.
В Минобороны рассказали, что из запаса в рамках начатой проверки боевой готовности прибыло уже свыше 3 тысяч человек. «Военнообязанные прибывают с отличным настроением», — заявляют в командовании бригады, на базе которой развернут пункт приема личного состава.
Рыбаков предупредили, что с 20 марта вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы. Зачехлить удочки первыми придется жителям Брестской и Гомельской областей.
Ученые предложили массово производить мясо питонов. Утверждают, что это очень эффективный и экологичный вид животноводства. Говорят, что питоны плодовиты, быстро растут и не требовательны в плане пространства. И почти никаких парниковых газов.
Все, кто хотел, мог сегодня попросить у своих близких прощение. И получить его. Ведь сегодня — Прощеное воскресенье.