Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес

С начала октября на полуострове было зафиксировано 24 тыс. сейсмических толчков, сильнейший из которых достигал магнитуды 5,2. Это говорит о высокой вероятности извержения вулкана в этом регионе. В Исландии находится 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло четыре извержения: в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года и в январе 2024 года.