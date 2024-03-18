Что можно и нельзя делать в день Конона Градаря 18 марта, который называют Огородник

По традиции, 18 марта начинали замачивать, а также подготавливать семена к скорой посадке. Также в указанный день, несмотря на погоду, принято перекапывать огороды. Кроме того, день Конона Огородника подходит для того, чтобы наладить отношений с тем, с кем давно в ссоре.