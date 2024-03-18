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Что можно и нельзя делать в день Конона Градаря 18 марта, который называют Огородник

Что можно и нельзя делать в день Конона Градаря 18 марта на Огородник.
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 марта вспоминает святых Конона Градаря и Конона Исаврийского. В народе отмечают день Конона Огородника. Название возникло по причине того, что именно с 18 марта предки начинали пахать огороды, несмотря на морозную и холодную погоду.

Что нельзя делать 18 марта

Запрещено работать через силу. Это связано с тем, что после будет довольно сложно восстановиться. Не рекомендуется звать гостей на ужин. Нельзя сплетничать. При работах на огородах не стоит брать в руки грабли и вилы. Предки верили, что летом град может побить все зерно.

Что можно делать 18 марта

По традиции, 18 марта начинали замачивать, а также подготавливать семена к скорой посадке. Также в указанный день, несмотря на погоду, принято перекапывать огороды. Кроме того, день Конона Огородника подходит для того, чтобы наладить отношений с тем, с кем давно в ссоре.

Согласно приметам, на теплую весну указывают прилетевшие трясогузки. Если 18 марта будет тепло и ясно, то лето выдастся умеренно жарким. О том, что погода испортится, говорит Луна в синем круге.