Что можно и нельзя делать в день Конона Градаря 18 марта, который называют Огородник

Православная церковь 18 марта вспоминает святых Конона Градаря и Конона Исаврийского. В народе отмечают день Конона Огородника. Название возникло по причине того, что именно с 18 марта предки начинали пахать огороды, несмотря на морозную и холодную погоду.
Что нельзя делать 18 марта
Запрещено работать через силу. Это связано с тем, что после будет довольно сложно восстановиться. Не рекомендуется звать гостей на ужин. Нельзя сплетничать. При работах на огородах не стоит брать в руки грабли и вилы. Предки верили, что летом град может побить все зерно.
Что можно делать 18 марта
По традиции, 18 марта начинали замачивать, а также подготавливать семена к скорой посадке. Также в указанный день, несмотря на погоду, принято перекапывать огороды. Кроме того, день Конона Огородника подходит для того, чтобы наладить отношений с тем, с кем давно в ссоре.
Согласно приметам, на теплую весну указывают прилетевшие трясогузки. Если 18 марта будет тепло и ясно, то лето выдастся умеренно жарким. О том, что погода испортится, говорит Луна в синем круге.