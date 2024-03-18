Что можно и что нельзя делать в Великий пост 2024, который начинается 18 марта

Страстной Седмицей называют последнюю неделю Великого поста перед Пасхой. В 2024 году это будет с 29 апреля по 4 мая. В указанные дни у православных будет самый строгий пост, когда не допускается употреблять даже рыбу. Важно помнить, что пост подразумевает также и духовное очищение. Одним из самых строгих дней на названной неделе считается Страстная, или Великая пятница, когда Иисуса Христа распяли на кресте. В данный день отказываются от всевозможных работ и развлечений. День проводят в скорби и тишине.