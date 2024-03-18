Что можно и что нельзя делать в Великий пост 2024, который начинается 18 марта

В Беларуси у православных верующих с 18 марта 2024 года начинается Великий пост. Он продлится до самой Пасхи, которую отметят 5 мая. Великий пост в православной церкви является самым строгим, а также самым продолжительным, так как длится 48 дней — с 18 марта по 4 мая 2024-го.
Великий пост, срок, история
Великий пост был установлен в память о том подвиге, который совершил Иисус Христос после своего Крещения. Речь идет о том, что он без еды и воды на протяжении 40 дней находился в пустыне. Цель одного и самых строгих и длительных постов состоит как в физическом, так и в духовном очищении на протяжении всех 48 дней.
Великий пост, традиции
В период, что длиться Великий пост, рекомендуется сходить в церковь на службы. Следует посетить также и литургии. Кроме того, рекомендуется отказаться от употребления молочных и мясных продуктов. Как правило, от еды, по возможности, стараются отказаться в два дня. Речь идет про среду и пятницу. Не посещают во время поста и увеселительные мероприятия.
Великий пост, как поститься
Самыми строгими во время Великого поста принято считать первую неделю, а также Страстную Седмицу, или последнюю неделю перед Пасхой. Некоторые из постящихся стараются не употреблять еду в указанный период, за исключением воды и хлеба. Однако это не рекомендуется делать пожилым людям, беременным, людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Однако существуют некоторые из праздников, когда допускается употреблять рыбу и немого вина. Это Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, Лазарева суббота 27 апреля, а также Вербное Воскресенье. Оно выпало в 2024 году на 28 апреля.
Великий пост, стол
Во время Великого поста рекомендуется есть различные крупы, все виды бобовых, грибы. Кроме того, рацион можно дополнить свежими овощами и фруктами, орехами, сухофруктами, грибами в любом виде. Также разрешен мед и хлеб. В отдельные праздники — Благовещение, Лазарева Суббота, Вербное Воскресенье — разрешено приготовить рыбу. Также разрешается выпить бокал красного вина.
Великий пост, Страстная Седмица
Страстной Седмицей называют последнюю неделю Великого поста перед Пасхой. В 2024 году это будет с 29 апреля по 4 мая. В указанные дни у православных будет самый строгий пост, когда не допускается употреблять даже рыбу. Важно помнить, что пост подразумевает также и духовное очищение. Одним из самых строгих дней на названной неделе считается Страстная, или Великая пятница, когда Иисуса Христа распяли на кресте. В данный день отказываются от всевозможных работ и развлечений. День проводят в скорби и тишине.
Великий пост, что нельзя делать
В период Великого поста важно исключить из рациона употребление молочных и мясных продуктов. Под запрет также попали рыба, яйца, растительное масло. Некоторым священники рекомендуют отказаться от соблюдения поста. Это касается пожилых людей, беременных, кормящих женщин, детей, людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Отказаться стоит и от алкогольных напитков. Однако в праздники (подразумеваются Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазарева суббота, Вербное воскресенье) допускается выпить немного красного вина.
Следует отказаться от курения. Также нельзя посещать развлекательные мероприятия. Важно помнить, что в период Великого поста никогда не проводят свадеб, а также венчаний. Кроме того, рекомендуется отказаться и от интимной близости.
Великий пост, что можно делать
Великий пост считается временем очищения. Во время него важно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Рекомендуется посещать храмы и молиться. Пост является тем самым временем, когда можно крестить или ребенка, или взрослого. Следует больше времени проводить со своими родными и близкими. Кроме того, можно поминать своих умерших родственников, а также посещать кладбища. В период Великого поста выпадут сразу три Родительских субботы: 30 марта, 6 и 13 апреля.