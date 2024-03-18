Календарь питания в Великий пост с 18 марта по 4 мая: дни без еды, дни без масла, дни с теплой пищей, дни на сухой еде

Самый длинный и строгий семинедельный Великий пост начинается у православных 18 марта и продлится до 4 мая. Православные верующие в Беларуси воздерживаются от мяса, рыбы, молока, яиц. Календарь питания по дням представил kp.ru. Есть дни без еды вообще, дни без употребления масла, дни с теплой пищей, дни на сухой еде. В будние едят один раз — вечером. В выходные — два раза, дням и вечером. В первую и последнюю неделю пост самый строгий.
Для обычного работающего человека достаточно придерживаться постного меню и в дни поста больше времени уделять мыслям о душе, благотворительности и помощи ближним.
Полное воздержание от еды в пост 2024
18 марта, 3 мая.
Сухоядение в пост 2024
19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 марта, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30 апреля, 1 мая.
Горячая пища с маслом в пост 2024
23, 24, 30, 31 марта, 6, 13, 14, 20, 21 апреля.
Горячая пища с маслом, рыбная икра в пост 2024
27 апреля (Лазарева суббота).
Горячая пища с маслом, рыба в пост 2024
7 апреля (Благовещение), 28 апреля (Вербное воскресенье).
Горячая пища без масла в пост 2024
26, 28 марта, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 апреля, 2, 4 мая.
В Великий пост больше всего дней сухоядения, это самые строгие дни поста, которые предполагают употребление пищи растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке, а также свежих, сушеных или моченых овощей и фруктов, меда, орехов. Пить можно воду и чай.
Пост — это не диета, как сообщает radiokp.ru со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога Екатерину Кривцову, классический православный пост на углеводах может даже привести к набору лишних килограммов.