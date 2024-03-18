Календарь питания в Великий пост с 18 марта по 4 мая: дни без еды, дни без масла, дни с теплой пищей, дни на сухой еде

Самый длинный и строгий семинедельный Великий пост начинается у православных 18 марта и продлится до 4 мая. Православные верующие в Беларуси воздерживаются от мяса, рыбы, молока, яиц. Календарь питания по дням представил kp.ru. Есть дни без еды вообще, дни без употребления масла, дни с теплой пищей, дни на сухой еде. В будние едят один раз — вечером. В выходные — два раза, дням и вечером. В первую и последнюю неделю пост самый строгий.