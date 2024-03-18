Снег и дубак накроют Приморье в ближайшие дни — точные даты

С понедельника, 18 марта, в Приморье окончательно завершается потепление. С этого дня, по информации Telegram-канала «primhydromet» (18+), край окажется под влиянием более холодной воздушной массы. Ночные морозы усилятся до −8…-15°С, на северо-востоке — до −16…-23°С, на юге и побережье — до −1…-7°С.