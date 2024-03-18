Ковбои из США приедут на празднование Наурыза в Астану

20 марта в Астане состоится празднование национального дня спорта. Жители столицы смогут бесплатно увидеть такие зрелищные состязания, как кокпар, аударыспақ, теңге ілу и қыз қуу.
Подробности мероприятия раскрыл руководитель городской Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бахтияр Масанов.
«Праздник Великого дня улуса, который отмечается в республике в течение 10 дней, называется Наурызнама. На каждый день этой декады назначены праздничные мероприятия. В этой связи управление спорта города совместно с Национальной спортивной ассоциацией 20 марта — в национальный день спорта — в конно-спортивном оздоровительном комплексе “Аргымак” проведет показательные выступления».
По его словам, горожане смогут не только увидеть зрелищные состязания, но и бесплатно принять участие в мастер-классе по тогызкумалак и асык ату.
«Также будет ярмарка ремесленников. Приглашаем всех жителей и гостей столицы стать свидетелями прекрасного дня. Вход для жителей бесплатный».
Представитель управления физической культуры и спорта Астаны отметил, что на мероприятии 20 марта отечественные и зарубежные спортсмены будут обмениваться опытом.
«Мероприятие будет проходить с 10.00 до 15:00. Делегации из Соединенных Штатов примут участие в нем в качестве специальных гостей. Также в показательных выступлениях примут участие американские ковбои. Они обмениваются опытом с нашими всадниками. Иностранцам представят казахский кокпар».
Кроме того, с 21 по 23 марта в Астане планируется проведение спортивных соревнований в пяти точках города. Победителям вручат ценные призы.