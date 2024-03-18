Ковбои из США приедут на празднование Наурыза в Астану

«Праздник Великого дня улуса, который отмечается в республике в течение 10 дней, называется Наурызнама. На каждый день этой декады назначены праздничные мероприятия. В этой связи управление спорта города совместно с Национальной спортивной ассоциацией 20 марта — в национальный день спорта — в конно-спортивном оздоровительном комплексе “Аргымак” проведет показательные выступления».