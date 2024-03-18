Тепло, солнце и снег с дождем. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 марта

В областном центре в понедельник, 18 марта, утром возможен небольшой снег, день обещает пройти без осадков, при этом в городе потеплеет до +4…+6 градусов. Сильного ветра синоптики не прогнозируют — воздушные массы идут с северо-запада, юго-запада со скоростью 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 марта.