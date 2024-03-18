Тепло, солнце и снег с дождем. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 марта

В областном центре в понедельник, 18 марта, утром возможен небольшой снег, день обещает пройти без осадков, при этом в городе потеплеет до +4…+6 градусов. Сильного ветра синоптики не прогнозируют — воздушные массы идут с северо-запада, юго-запада со скоростью 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 марта.
Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 марта
В Иркутске +4…+6 в понедельник на этой неделе далеко не самые высокие температурные показатели. На этой неделе особо порадовать сибиряков намерены вторник и среда. Так, 19 марта в региональном центре ночью и утром без осадков, облачно и до −5 градусов. А вот днем, по данным Гидрометцентра России, облачно с прояснениями и столбики уличных термометров покажут до +9 градусов.
На среду прогноз практически аналогичный, только ночью немного теплее — до −2 и малооблачно. Днем 20 марта в столице Приангарья не упадет ни снежинки, ни капельки, а воздух прогреется снова до +9.
В ночь со среды на четверг в Иркутске −3. Днем, 21 марта, потеплеет до +4. В течение суток метеорологи прогнозируют облачную погоду без осадков. Все изменится ночью пятницы.
— Ночью 22 марта в Иркутске выпадет снег, — говорят специалисты Гидрометцентра страны. — Вероятность осадков 79%, выпадет 0.8 миллиметров. Похолодает в ночное время до −6, днем ожидается 0 градусов.
Осадки продолжатся и в последний будний день. Небесная канцелярия принесет в пятницу дождь с мокрым снегом. С вероятностью также в 79% выпадет до 1.1 миллиметров осадков.
Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 марта: прогноз на выходные
Увы, но к концу рабочей недели в столице Иркутской области похолодает. В ночь с пятницы на субботу приморозит до −13 градусов. Будет облачно, выпадет небольшой кратковременный снег — по прогнозу до 1.6 миллиметров осадков. Днем хоть солнце и выглянет из-за облаков, теплее станет ненамного — до −5 градусов. Однако, снег прекратится.
По данным портала Гисметео, ночью в воскресенье в городе также холодно. День синоптики обещают с малой облачностью и без осадков. В светлое время суток за окном температура воздуха составит −1 градус.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 марта. Скоро иркутские школьники отправятся на каникулы — смотрите, куда можно сходить с детьми любого возраста.