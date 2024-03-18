В Новосибирской области 340 туристов попросили о помощи МЧС

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что за помощью только с начала 2024 года обратились 17 организованных групп. В общей сложности в них вошли 341 человек, из которых 265 — это дети. Поэтому за пешими маршрутами, где школьники, в спасательном ведомстве следили с особой тщательностью.