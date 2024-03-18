Во власти тыловой части циклона окажется Приморье 18 марта

В понедельник, 18 марта, Приморье окажется во власти тыловой части циклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, на востоке — до сильного. Температура воздуха сегодня составит −4…+5°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1…+3°C, в утренние часы −2…-4°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине северо-западный умеренный. Температура воздуха +3…+5°C, в утренние часы −6…-8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром умеренный до сильного. Температура воздуха +3…+5°С. в утренние часы −1…-3°C.