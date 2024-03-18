В Хабаровске 18 марта сохраняется отрицательная температура воздуха днем

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице, на юге края и в центральных районах края без осадков. Снег ожидается на севере региона, сильный снег в Аяно-Майском и Охотском районах. На юге края ночью −10 −15, днем от −5 до 0 градусов, ветер западный, 5−10 м/с.