Что произошло в Иркутске в ночь на 18 марта 2024 года: последние новости

В Комсомольском парке Иркутска более полутора тысяч жителей отметили празднование «Широкой Масленицы». Участникам была предложена разнообразная культурная программа, в рамках которой выступили талантливые работники и студенты Иркутского областного колледжа культуры и муниципального творческого клуба «Созвездие».
35 семей из Черемхово, Иркутской области, переселившихся из старых домов, недавно получили ключи от своих новых квартир. Церемония вручения ключей состоялась 16 марта. Новое жилье находится на улице Фурманова и было построено за счет средств в размере около 150 миллионов рублей из различных бюджетов.
В Иркутской области проголосовать на выборах президента пришел легендарный российский летчик-космонавт, Герой России Александр Полещук. Он отметил, что жители выражают гражданскую позицию, понимая важность момента.