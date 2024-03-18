Что произошло в Иркутске в ночь на 18 марта 2024 года: последние новости

35 семей из Черемхово, Иркутской области, переселившихся из старых домов, недавно получили ключи от своих новых квартир. Церемония вручения ключей состоялась 16 марта. Новое жилье находится на улице Фурманова и было построено за счет средств в размере около 150 миллионов рублей из различных бюджетов.