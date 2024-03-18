Спорт, внуки и путешествия: чем планируют заниматься жители Владивостока на пенсии

В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет. Из общего числа респондентом только 30% мечтают путешествовать после выхода на заслуженный отдых. Еще 17% признались, что готовы продолжать трудиться, так как совсем не представляют свою жизнь без работы. Из общего числа опрошенных 16% решили, что посвятят все свое свободное время даче, еще 14% — спорту. Кстати, 8% интервьюируемых просто надеются на како-либо отдых на пенсии, а 7% планируют помогать воспитывать внуков.