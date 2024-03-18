Что произошло в Хабаровском крае к утру 18 марта

16 марта в 16:15 на трассе Комсомольск-на-Амуре — Амурск произошло ДТП. Женщина за рулем иномарки без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения перевернулась в кювет в районе поселка Новый Мир. В результате никто не пострадал. Автолюбительницу привлекли к административной ответственности.