Что произошло в Хабаровском крае к утру 18 марта

В Хабаровском крае 17 марта в пятиэтажном жилом доме ночью в одной из квартир случился пожар. Предварительная причина возгорания — замыкание электропровода удлинителя. 38-летняя женщина и 45-летний мужчина погибли. Подробности и обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами и прокуратурой.
Днем 17 марта в Магаданской области произошло серьезное ДТП в районе Кедрового ключа. Водитель внедорожника «Лексус» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Сузуки Эскудо». В результате аварии погибла 42-летняя женщина, пассажирка «Сузуки». Подозревается, что виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.
16 марта в 16:15 на трассе Комсомольск-на-Амуре — Амурск произошло ДТП. Женщина за рулем иномарки без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения перевернулась в кювет в районе поселка Новый Мир. В результате никто не пострадал. Автолюбительницу привлекли к административной ответственности.