Сотрудники МЧС потушили пожар на складе автозапчастей во Владивостоке

Огонь охватил здание склада автозапчастей в районе Второй речки во Владивостоке. На место происшествия приехали специалисты, они сразу же приступили к ликвидированию возгорания, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Горение зафиксировали на площади 600 квадратных метров. Специалисты провели разборку конструкций и проливку. Всего для тушения пожара привлекли 39 пожарных и семь единиц спецтехники. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку.
Напомним, что огонь сильно взволновал местных жителей: они начали делиться кадрами происшествия в социальных сетях. Кто-то предположил, что загорелась сухая трава, ведь сейчас в муниципалитете действует особый противопожарный режим.
Природные пожары довольно часто возникают в Хасанском округе, некоторые люди подумали, что и в дальневосточной столице начался опасный период, когда могут загореться, например, жухлая трава на косогоре ли деревья.
Ранее «КП» писала о мужчине, который потерял дом из-за пожара.