Православные хабаровчане встречают Великий пост-2024: фото богослужений

Все дни поста хабаровчане будут читать покаянный канон святителя Андрея Критского и молитву преподобного Ефрема Сирина. А еще в течение 48 дней верующие едят постную пищу и стараются приблизиться к Богу — люди молятся, причащаются и совершают добрые дела. Фото служб в храмах Хабаровска в нашей галерее.