Потепление до +6 градусов ожидается в Иркутской области 18 марта

Вот и закончилась масленичная неделя в Приангарье. Весна продолжает радовать сибиряков плюсовой температурой. Например, сегодня в некоторых районах региона обещают потепление до +6 градусов. А какая будет погода в Иркутске 18 марта 2024 года, рассказали синоптики.
Погода в Иркутске 18 марта 2024
— По области ожидается переменная облачность, мокрый снег. В южных и центральных районах небольшие осадки, ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с. Температура +1…+6 градусов, а при облачной погоде −3…-8 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 18 марта 2024 года будет облачной. Утром ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура +3…+5 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 марта.