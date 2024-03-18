Потепление до +6 градусов ожидается в Иркутской области 18 марта

Вот и закончилась масленичная неделя в Приангарье. Весна продолжает радовать сибиряков плюсовой температурой. Например, сегодня в некоторых районах региона обещают потепление до +6 градусов. А какая будет погода в Иркутске 18 марта 2024 года, рассказали синоптики.