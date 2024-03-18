Волгоградцы проводили зиму народными играми и забавами

Гостям парка предлагали поучаствовать в творческих мастер-классах, соревнованиях по перетягиванию каната и подъему гирь, в конкурсе масленичных кукол. Волгоградцы также смогли попробовать свои силы и залезть на 5-метровый столб. Участников Масленичных гуляний угощали вкусными блинами, запеченной тыквой, вареньями и другими сладостями.