Волгоградцы проводили зиму народными играми и забавами

Волгоградцы отмечали Масленицу веселыми танцами, песнями и народными забавами. Многим праздник также запомнился хороводами и частушками возле двухметровой конфеты в виде петушка. Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что гигантский леденец классической формы отливал кондитер Алексей Щербаков по традиционному рецепту.
Гостям парка предлагали поучаствовать в творческих мастер-классах, соревнованиях по перетягиванию каната и подъему гирь, в конкурсе масленичных кукол. Волгоградцы также смогли попробовать свои силы и залезть на 5-метровый столб. Участников Масленичных гуляний угощали вкусными блинами, запеченной тыквой, вареньями и другими сладостями.
Праздничные мероприятия в ЦПКиО завершились традиционным сжиганием 8-метрового чучела Масленицы. Вечером праздничную атмосферу в парке создавали музыкальные выступления творческих коллективов.