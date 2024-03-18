Вице-мэр Новосибирска поблагодарила дизайнера за наряд на Масленицу

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поблагодарила дизайнера Виктора Феоктистова за свой наряд на Масленицу. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
«Хочу сказать огромное спасибо прекрасному Новосибирскому дизайнеру Виктору Феоктистову, который создал для меня такой чудесный русский наряд!», — написали чиновница.
По её словам, она хотела бы, чтобы люди чаще носили одежду, спроектированную русскими дизайнерами и модельерами.
Виктор Феоктистов является художником-модельером более 20 лет. В 80-е годы он работал в Госкино. В 1983 году стажировался в Доме Моды у Вячеслава Зайцева. Через четыре года возглавил мужскую группу моделирования одежды в Доме моделей бытового обслуживания в Новосибирске. После запустило центр молодежной моды. В 2002 году он вошел в Союз дизайнеров России. А 12 лет назад стал членом правления новосибирского отделения Союза дизайнеров России.
Напомним, Никита Кологривый устроил танцы в Новосибирском зоопарке.