Снег с дождем и туман накроют Волгоград 18 марта

В Волгограде 18 марта выдастся пасмурным. Ночью и утром возможны гололедно-изморозевые явления, а на дорогах образуется гололедица. В утренние часы температура воздуха упадет до −1 градуса, к полудню потеплеет до +4 градусов. Синоптики также обещают снег, переходящий в дождь, туман и ветер с порывами до 8 метров в секунду.