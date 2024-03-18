Баяндаевский район показал максимальную явку на выборах в Иркутской области

Баяндаевский район стал лидером по явке избирателей на выборах в Приангарье на 18:00 17 марта. Там зафиксировано 80,85%. Кроме того, в лидерах по явке находятся Нукутский (79,96%) и Эхирит-Булагатский (79,57%) районы. Об этом сообщают в Избиркоме.
Общая явка избирателей на выборах составила 59,91%. Это 1 090 998 человек.
А вот наименьшая явка наблюдается в Усть-Кутском районе. Она составила всего 54,18%. Кроме того, минимальная явка зафиксирована в Шелеховском (54,51%) и Тайшетском (54,61%) районах.
В Иркутске проголосовали 55,89% избирателей, в Ангарском городском округе — 54,81%, Братске — 58,15%.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что губернатор Иркутской области поблагодарил районы, в которых явка избирателей была самой высокой.