Баяндаевский район показал максимальную явку на выборах в Иркутской области

Баяндаевский район стал лидером по явке избирателей на выборах в Приангарье на 18:00 17 марта. Там зафиксировано 80,85%. Кроме того, в лидерах по явке находятся Нукутский (79,96%) и Эхирит-Булагатский (79,57%) районы. Об этом сообщают в Избиркоме.