Хабаровчанкам на весенний праздник дарили фитнес-браслеты

В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.
Картина потребления в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж в Хабаровском крае стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Так, число покупок умных часов выросло почти в 3 раза, а фитнес‑браслетов — в 4 раза. В топе продаж — смарт-браслеты китайских производителей.
Продажи умных колонок выросли в 2,5 раза. Чаще всего хабаровчане отдавали предпочтение Яндекс Станциям с Алисой в версии «Лайт».
— Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением, — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.