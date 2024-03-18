Хабаровчанкам на весенний праздник дарили фитнес-браслеты

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.