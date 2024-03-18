Новые рекорды России установили приморские пловцы команды «Косатка ДВ — Порт Вера» в Уфе

«Соревнования были приурочены к 450-летию со Дня основания города Уфы, поэтому организаторы сделали все, чтобы этот старт надолго остался в памяти спортсменов. Была обустроена вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований на высоком уровне: бассейн на шесть дорожек, теплые раздевалки, три бани для обогрева спортсменов, чан с теплой водой и многое другое. Судейство соревнований обеспечивала судейская коллегия Республики Башкортостан под руководством главного судьи соревнований, судьи международной категории Рустема Каримова и рефери Игоря Лукина», — рассказал Олег Докучаев.