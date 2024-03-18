Новые рекорды России установили приморские пловцы команды «Косатка ДВ — Порт Вера» в Уфе

147 медалей, из которых 83 золотые, привезла команда «Косатка ДВ — Порт Вера» с Чемпионата и Первенства России, 6-го этапа Кубка России (6+), Федерации зимнего плавания России по зимнему плаванию. Соревнования с 7 по 10 марта проходили в городе Уфе на озере Солдатском в парке Ивана Якутова. За победу в разных возрастных группах боролись 252 спортсмена из более чем 35 регионов и 50 городов страны. Пловцы сборной Приморья также установили 16 новых рекордов России, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам руководителя Федерации зимнего плавания Приморского края и Центра зимнего плавания «Косатка ДВ», мастера спорта России международного класса, главы ООО «Олимпийский Совет Приморского края» Олега Докучаева, в Уфу из Приморья для участия в соревнованиях отправилось больше двух десятков спортсменов.
«Соревнования были приурочены к 450-летию со Дня основания города Уфы, поэтому организаторы сделали все, чтобы этот старт надолго остался в памяти спортсменов. Была обустроена вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований на высоком уровне: бассейн на шесть дорожек, теплые раздевалки, три бани для обогрева спортсменов, чан с теплой водой и многое другое. Судейство соревнований обеспечивала судейская коллегия Республики Башкортостан под руководством главного судьи соревнований, судьи международной категории Рустема Каримова и рефери Игоря Лукина», — рассказал Олег Докучаев.
В результате упорной и напряжённой борьбы сборная команда Приморского края «Косатка ДВ — Порт Вера» завоевала первое общекомандное место. Копилка сборной пополнилась 83 золотыми, 50 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Также завоёвано восемь общекомандных кубков за победы в эстафетах 4×25 метров вольным стилем, брассом и комбинированным в группе S.
Как отметил Олег Докучаев, приморскими спортсменами было установлено 16 рекордов России из них 6 рекордов России — в абсолютном зачёте и 10 — в возрастных группах. При этом рекорды, установленные приморскими спортсменами Данилом Данильченко, Игорем Пиянзиным и Святогором Борнобаевым, значительно превышают мировые.
«Спортсмены сборной команды Приморского края “Косатка ДВ — Порт Вера” на соревнованиях выступали хорошо отлаженным коллективом, показавшим отличные спортивные результаты, и в этом немаловажная заслуга всего тренерского штаба, а также неоценимая поддержка со стороны Министерства спорта Приморского края, лично министра спорта Жана Анзорьевича Кузнецова и официального партнёра команды ООО “Порт “Вера” в лице генерального директора Евгения Александровича Диева”, — добавил руководитель Федерации зимнего плавания Приморского края Олег Докучаев.
Спортивный сезон зимнего плавания 2023−2024 года складывается для сборной команды Приморского края «Косатка ДВ — Порт Вера» очень успешно, завоеваны общекомандное победы на этапах Кубка России, Федерации зимнего плавания России в городах Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, поселке Переяславка, Хабаровского края и вот теперь заслуженная победа на Чемпионате и Первенстве России, Федерации зимнего плавания России в городе Уфе, Республики Башкортостан.
Отметим, что партнером федерации зимнего плавания является морской терминал «Порт “Вера”, который на регулярной основе направляет социальные инвестиции в развитие инфраструктуры и досуга в месте ведения своей деятельности. Предприятие поддерживает детский футбольный клуб “Алеут”, который зародился в Подъяпольском, а к настоящему времени работает по всему Шкотовскому району. Финансирование “Порт “Вера” выделяет на преображение населенных пунктов Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.