Повар из Иркутской области пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

36-летняя Светлана Красильникова из поселка Лесогорск Иркутской области примет участие в кастинге в шоу «Битва шефов» (16+) на «Пятнице!». Женщина попробует удивить Константина Ивлева и Рената Агзамова традиционным русским блюдом «Винегрет», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Если у Светланы Красильниковой получится пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут делится с ними своим мастерством и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд шефы будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик дойдет до финала и выиграет поединок.