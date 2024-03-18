Повар из Иркутской области пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Если у Светланы Красильниковой получится пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут делится с ними своим мастерством и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд шефы будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик дойдет до финала и выиграет поединок.