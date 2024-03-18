На неделе красноярцев ждут погодные «качели»

На начавшейся неделе синоптики прогнозируют в Красноярске осадки, сильный ветер и скачки температуры из «минуса» в «плюс». Ожидается, что до среды в городе будет тепло, а сразу после наступления астрономической весны похолодает.
В понедельник, 18 марта, будет +3, +5 °C и облачно с прояснениями. Пройдет небольшой мокрый снег с дождем, будет дуть западный ветер с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление — высокое, до 750 мм рт.
Вторник станет самым погожим и теплым днем: +8, +10 °C, ясно и без осадков, но ветрено.
В четверг, 21 марта, похолодает: −8 °C ночью и до −3, −5 °C днем. Облачно, сыро и ветрено.
Ночь на пятницу станет самой холодной на неделе: разные метеорологи прогнозируют от −14 до −17 °C. Днем будет −7, −9 °C, без осадков, но с ветром, также вновь повысится атмосферное давление.
А на выходных в Красноярске предварительно ожидается потепление до +1 °C и умеренный ветер.