У православных красноярцев начался Великий пост

При этом в церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою меру поста, исходя из состояния здоровья и жизненных обстоятельств. Предварительно рекомендуется проконсультироваться у врача и посоветоваться со священником. Не соблюдать ограничения в пост могут дети, больные, беременные и кормящие женщины.