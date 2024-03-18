У православных красноярцев начался Великий пост

Сегодня, 18 марта, у православных христиан начался Великий пост — самый строгий и долгий из четырех многодневных постов. Закончится он 4 мая.
Великий пост наступает сразу после Масленицы и длится семь недель, во время которых верующим следует ограничить себя в пище, а также воздержаться от вредных привычек и различного рода увеселений.
Даты начала и окончания Великого поста из года в год меняются. Они зависят от того, на какое число выпадет главный христианский праздник — Пасха. В 2024 году ее отметят 5 мая.
Считается, что православные держат пост, в первую очередь, для духовного очищения, поддерживая это и ограничениями в еде. Так, не рекомендуется есть мясо, яйца, молочные и кисломолочные продукты, выпечку, чрезмерно употреблять алкоголь.
При этом в церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою меру поста, исходя из состояния здоровья и жизненных обстоятельств. Предварительно рекомендуется проконсультироваться у врача и посоветоваться со священником. Не соблюдать ограничения в пост могут дети, больные, беременные и кормящие женщины.