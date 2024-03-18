Победителей викторины «Всейсемьёй27» в Хабаровском крае назовут 30 марта

Для участия в викторине открылось более 700 пунктов проведения акции. Принять участие в ней всем желающим помогали волонтеры: по всему региону их было задействовано почти 2 тысячи человек. Именно волонтеры выдавали участникам викторины небольшие подарки. Молодежи в возрасте от 18 до 35 лет — билеты в кино с открытой датой, которые можно реализовать в кинотеатрах Хабаровска до 31 мая. Пенсионерам выдавали другой подарок — транспортную карту на несколько поездок в автобусах краевой столицы. Что касается основных призов викторины «Всейсемьёй27», то их может выиграть любой желающий. Организаторы заготовили более 30 000 различных подарочных сертификатов от популярных маркетплейсов номиналом от 1000 до 4000 рублей. Самый главный же приз викторины — новый современный автомобиль. Его семья-победитель сможет получить как в виде машины, так и в виде реальной суммы, равной его стоимости.



Имена победителей станут известны 30 марта. Их выберут генератором случайных чисел. Счастливчикам на номер, указанный ими в анкете, придут смс-оповещения.