Хабаровчане рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию

Путешествия, работа и дача — чему хотят посвятить себя горожане после выхода на пенсию. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пре6сс-службу SuperJob.
26% хабаровчан мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, т.к. не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 8% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. 4% будут помогать воспитывать внуков.
У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, у женщин — путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам — женщины (причем хобби среди них в 2 раза популярнее внуков).