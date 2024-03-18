Хабаровчане рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию

26% хабаровчан мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, т.к. не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 8% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. 4% будут помогать воспитывать внуков.