Песня про комаров и мух принесла школьнику из Хабаровска 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ

«Глебан, я хочу выразить тебе большой респект за твою песню. Ее слушала не я одна, слушали все наши музыканты, мои родители. И мы все считаем, что у тебя большое будущее. Поэтому ни в коем случае не останавливайся на достигнутом», — заявила Клава Кока.