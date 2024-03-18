Песня про комаров и мух принесла школьнику из Хабаровска 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ

В субботу на ТНТ (16+) вышел финальный выпуск шоу «Конфетка» (16+), в котором зрители увидели 5 клипов, найденных на просторах интернета, а также 5 переделок этих творений от звезд, которые точно знают, как сделать из песни настоящую «Конфетку», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Победителем финального выпуска стал 12-летний Глеб Иорданов из Хабаровска. На проект он приехал вместе с мамой, которая помогала юному исполнителю со съемкой клипа на его песню про мух и комаров.
Преобразить песню взялась популярная певица Клава Кока. После выступления она заявила, что готова включить песню Глеба в свой репертуар, если этого захотят слушатели. Также девушка обратилась к производителям средств от насекомых, которым предложила продать песню, тем самым заработав для Глеба первый миллион.
«Глебан, я хочу выразить тебе большой респект за твою песню. Ее слушала не я одна, слушали все наши музыканты, мои родители. И мы все считаем, что у тебя большое будущее. Поэтому ни в коем случае не останавливайся на достигнутом», — заявила Клава Кока.
«Хлебан невероятно обаятелен. Его уверенность в себе очень подкупает. Мне очень нравится, с каким азартом он это делает. Итак, в “Конфетке” побеждает человек, которому, я надеюсь, пригодятся эти деньги. А самое главное — его жизнь перевернется с ног на голову. Хлебан, забирай 300 тысяч!», — отметил член жюри Тимур Родригез.
Юный хабаровчанин планирует потратить выигранные 300 тысяч рублей на приобретение оборудования для звукозаписи. Также он рассказал, что хочет продолжить развиваться в музыкальном направлении.