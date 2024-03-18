Фестиваль классической музыки в Приморье удивит роком, джазом и танцами

Желанными гостями фестиваля станут коллективы из Донецкой филармонии — «Дива-квартет» и «Фокус-бэнд». Несмотря на вполне академическую базу, музыканты выйдут далеко за пределы строгого стиля. Допустим, квартет скрипачей, судя по отзывам, уникально играет Баха и Бетховена в рок-обработке, а молодые исполнители из «Фокус-бэнда» могут удивить и джазом на органе, и хитами группы Queen.