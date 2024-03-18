Фестиваль классической музыки в Приморье удивит роком, джазом и танцами

Десять неожиданных премьер, в том числе рок-обработка классики, джаз и танцы порадуют приморских меломанов на ежегодном фестивале «Дальневосточная весна» (0+), который пройдёт в Приморской филармонии с 22 марта по 26 апреля при поддержке краевого министерства культуры.
Желанными гостями фестиваля станут коллективы из Донецкой филармонии — «Дива-квартет» и «Фокус-бэнд». Несмотря на вполне академическую базу, музыканты выйдут далеко за пределы строгого стиля. Допустим, квартет скрипачей, судя по отзывам, уникально играет Баха и Бетховена в рок-обработке, а молодые исполнители из «Фокус-бэнда» могут удивить и джазом на органе, и хитами группы Queen.
Тихоокеанский симфонический оркестра замахнётся на «Валькирию» Рихарда Вагнера — мощное и величественное произведение, наполненное неземными страстями. Целиком оперу формат фестиваля не выдержит, но отдельные сцены прозвучат. Браться за «Валькирию» — большой риск, однако великолепные голоса солистов из московской Геликон-оперы публику не разочаруют.
Приморский коллектив «Кармен» сыграет зажигательную «латину» Астора Пьяццоллы, и без танцев это выступление не обойдётся. Еще одно долгожданное событие — концерт Академического хора ДВФУ под управлением Елены Петуховой.
Отдельным явлением «Дальневосточной весны» станет музыкальный коллектив «StradiВаленки», в их выступлении будет много юмора и аранжировки знакомых произведений.