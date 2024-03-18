В Хабаровске ветеран ВОВ, служившая в авиации, отпраздновала 101-летие

Ева Израилевна Чечукалова родилась 6 марта 1923 года в Киеве. Незадолго до начала войны она отпраздновала выпускной бал. Когда немецкие фашисты напали на СССР, юная Ева вместе с семьёй эвакуировалась на восток. Сначала она помогала раненым, затем — работала в колхозе в Пензенской области, а после — втайне от родителей попросилась на фронт в районном комитете ВЛКСМ.