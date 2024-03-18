В Хабаровске ветеран ВОВ, служившая в авиации, отпраздновала 101-летие

Жительница Хабаровска Ева Чечукалова отпраздновала 101-летний день рождения. В годы Великой Отечественной войны она служила в авиационном подразделении, а в мирное время — работала химиком в геологии. С именинами долгожительницу поздравил мэр Сергей Кравчук, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ева Израилевна Чечукалова родилась 6 марта 1923 года в Киеве. Незадолго до начала войны она отпраздновала выпускной бал. Когда немецкие фашисты напали на СССР, юная Ева вместе с семьёй эвакуировалась на восток. Сначала она помогала раненым, затем — работала в колхозе в Пензенской области, а после — втайне от родителей попросилась на фронт в районном комитете ВЛКСМ.
«Как самолёты собирались на бомбёжку, нам звонили и мы встречали их, чтобы снарядить. И приходилось бегать по полю с боеприпасами», — рассказывала «АиФ-Дальинформ» ветеран.
В послевоенное время Чечукалова окончила вуз по специальности «геохимия» и в 1950 году попала в Хабаровск по распределению. Здесь она осталась до конца жизни, работая научным сотрудником Дальневосточного института минерального сырья. Сейчас хабаровчанка проживает с дочерью, а будни проводит за чтением книг из своей домашней библиотеки.
«Поздравляю Вас с Днем рождения. Спасибо за всё, что вы сделали во имя Победы, а также за вклад в развитие науки и города Хабаровска. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — поздравил ветерана мэр Сергей Кравчук.