Проблемы молодёжи обсудили во Владивостоке

Панельная дискуссия с молодёжью «Мой дом — мой регион» (16+) прошла 15 марта в Штабе общественной поддержки. Организаторами мероприятия выступили молодёжный парламент Приморского края и молодёжный парламент Владивостока. Участие в дискуссии приняли представители молодёжных движений и организаций города, сообщает ИА PrimaMedia.
На дискуссии обсуждались проблемы, с которыми сталкивается молодёжь во Владивостоке. Были затронуты вопросы переезда парней и девушек в Москву и Санкт-Петербург, привлечения молодёжи во Владивосток и перспектив, которые её здесь ждут, ведь городу присвоен статус Молодёжной столицы. Одна из таких перспектив — выплата именной стипендии губернатора Приморского края, стипендия правительства Приморского края, поддержка молодых педагогов.
Отметим, именная стипендия губернатора Приморского края для студентов системы СПО введена в 2022 году. Ей поощряются обучающиеся средних профессиональных учреждений, показавшие успехи в учебно-профессиональной, творческой, патриотической и спортивной деятельности. Стипендиаты должны учиться только на «хорошо» и «отлично» и не иметь академических задолженностей.
«Среди молодёжи Владивосток — самый популярный город на Дальнем Востоке. К нам переезжает очень много молодых людей, это связано с рекламой региона, различными форумами, ВЭФом. Я думаю, экономический вектор переместится в Азию, нужно продолжать рекламную деятельность», — поделилась своим мнением заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской федерации по Приморскому краю Татьяна Павко.
Напомним, главной задачей профессионального образования является подготовка компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на рынке труда.
В Приморье сегодня насчитывается более 60 образовательных организаций, работающих по программам среднего профессионального образования. В приморских колледжах обучается около 50 тысяч студентов, работает 1,7 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения. Профессиональная подготовка ведется почти по 100 профессиям и специальностям. Для поддержки и развития потенциала студентов в регионе введены специальные меры поддержки.