Проблемы молодёжи обсудили во Владивостоке

На дискуссии обсуждались проблемы, с которыми сталкивается молодёжь во Владивостоке. Были затронуты вопросы переезда парней и девушек в Москву и Санкт-Петербург, привлечения молодёжи во Владивосток и перспектив, которые её здесь ждут, ведь городу присвоен статус Молодёжной столицы. Одна из таких перспектив — выплата именной стипендии губернатора Приморского края, стипендия правительства Приморского края, поддержка молодых педагогов.