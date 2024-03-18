В Иркутске открылся пункт сбора гуманитарной помощи

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы VIII созыва Сергей Тен, заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Георгий Комаров, советник мэра Иркутска Вячеслав Мазанов, председатель Иркутской региональной общественной организации «Ветераны СВО» Дмитрий Коль.
В связи с тем, что действующие пункты сбора не вмещали весь объем продукции, изготавливаемой волонтерами, мэр Иркутска Руслан Болотов совместно с благотворительным фондом «Любимый город» и иркутской региональной общественной организацией «Ветераны СВО» принял решение создать под эгидой мэрии пункты по приему гуманитарной и материально-технической помощи и автомобильной техники. Также определена оперативная группа администрации Иркутска по доставке материально-технической и гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба мэрии.
«Администрацией города было выделено помещение для организации склада на базе муниципального унитарного предприятия “ТеплоЭнергоСервис”. Организацией “Ветераны СВО” при поддержке мэрии был сделан ремонт и выделены сотрудники для организации его работы. С сегодняшнего дня пункт открыт для приема гуманитарной помощи от граждан и волонтерских организаций», — отметил Вячеслав Мазанов.
«На новый склад гуманитарную помощь будут привозить волонтерские организации. Также любой человек, который хочет оказать помощь военнослужащим, может принести посылку. Мы лично будем сопровождать груз в зону специальной военной операции и передавать бойцам в руки. Мы сами ветераны боевых действий, поэтому точно знаем, что нужно ребятам на передовой и стараемся приобрести все необходимое», — рассказал Дмитрий Коль.
«Иркутск всегда был и остается надежным тылом страны. С первых дней проведения специальной военной операции горожане активно включились в сбор гуманитарной помощи для СВО. На передовую уже отправлено более 300 тонн груза, 44 автомобиля, — отметил Руслан Болотов. — Хочу поблагодарить иркутян за неравнодушие, за единение, за то, что оказывают нашим бойцам неоценимую помощь. Убежден, что еще множество людей присоединятся к этой важной работе по поддержке наших ребят на передовой».
Уточнить информацию об оказании помощи участникам СВО и их семьям можно по телефону фонда «Любимый город»: 92−00−00 и телефону пункта сбора гуманитарной помощи: 8 924 606 65 15.