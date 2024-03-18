В Иркутске открылся пункт сбора гуманитарной помощи

«Иркутск всегда был и остается надежным тылом страны. С первых дней проведения специальной военной операции горожане активно включились в сбор гуманитарной помощи для СВО. На передовую уже отправлено более 300 тонн груза, 44 автомобиля, — отметил Руслан Болотов. — Хочу поблагодарить иркутян за неравнодушие, за единение, за то, что оказывают нашим бойцам неоценимую помощь. Убежден, что еще множество людей присоединятся к этой важной работе по поддержке наших ребят на передовой».