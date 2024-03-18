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В Иркутске открылся пункт сбора гуманитарной помощи

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске на базе муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоСервис» открылся пункт сбора и складирования гуманитарной помощи, предназначенной для доставки в зону специальной военной операции.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы VIII созыва Сергей Тен, заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Георгий Комаров, советник мэра Иркутска Вячеслав Мазанов, председатель Иркутской региональной общественной организации «Ветераны СВО» Дмитрий Коль.

В связи с тем, что действующие пункты сбора не вмещали весь объем продукции, изготавливаемой волонтерами, мэр Иркутска Руслан Болотов совместно с благотворительным фондом «Любимый город» и иркутской региональной общественной организацией «Ветераны СВО» принял решение создать под эгидой мэрии пункты по приему гуманитарной и материально-технической помощи и автомобильной техники. Также определена оперативная группа администрации Иркутска по доставке материально-технической и гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба мэрии.

«Администрацией города было выделено помещение для организации склада на базе муниципального унитарного предприятия “ТеплоЭнергоСервис”. Организацией “Ветераны СВО” при поддержке мэрии был сделан ремонт и выделены сотрудники для организации его работы. С сегодняшнего дня пункт открыт для приема гуманитарной помощи от граждан и волонтерских организаций», — отметил Вячеслав Мазанов.

Фонд «Любимый город» продолжит собирать средства для нужд СВО, приобретать необходимые вещи и технику. Он был создан год назад и за это время горожане собрали более 9 млн рублей, которые направили на потребности военнослужащих.

«На новый склад гуманитарную помощь будут привозить волонтерские организации. Также любой человек, который хочет оказать помощь военнослужащим, может принести посылку. Мы лично будем сопровождать груз в зону специальной военной операции и передавать бойцам в руки. Мы сами ветераны боевых действий, поэтому точно знаем, что нужно ребятам на передовой и стараемся приобрести все необходимое», — рассказал Дмитрий Коль.

«Иркутск всегда был и остается надежным тылом страны. С первых дней проведения специальной военной операции горожане активно включились в сбор гуманитарной помощи для СВО. На передовую уже отправлено более 300 тонн груза, 44 автомобиля, — отметил Руслан Болотов. — Хочу поблагодарить иркутян за неравнодушие, за единение, за то, что оказывают нашим бойцам неоценимую помощь. Убежден, что еще множество людей присоединятся к этой важной работе по поддержке наших ребят на передовой».

Уточнить информацию об оказании помощи участникам СВО и их семьям можно по телефону фонда «Любимый город»: 92−00−00 и телефону пункта сбора гуманитарной помощи: 8 924 606 65 15.

благотворительность