В Иркутске продолжат благоустройство Комсомольского парка

«Для города очень важны такие масштабные проекты. Они повышают престиж Ленинского округа и делают комфортной жизнь в нем. Комсомольский парк сейчас — один из десяти участников голосования за объекты, которые мы можем благоустроить в 2025 году. По инициативе жителей здесь планируется четвертый, заключительный этап реконструкции», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.