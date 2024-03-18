В Иркутске продолжат благоустройство Комсомольского парка

Предусмотрено создание пешеходных тротуаров с малыми архитектурными формами и объектами инфраструктуры. В парке выполнят укладку асфальта, тротуарной плитки, сделают велодорожку.
На свободных участках проведут озеленение: посадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Смонтируют современное освещение и организуют зоны отдыха. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны поставят контейнеры.
«Для города очень важны такие масштабные проекты. Они повышают престиж Ленинского округа и делают комфортной жизнь в нем. Комсомольский парк сейчас — один из десяти участников голосования за объекты, которые мы можем благоустроить в 2025 году. По инициативе жителей здесь планируется четвертый, заключительный этап реконструкции», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Напомним, в 2022 и 2023 году прошли два этапа благоустройства этой территории. В парке создали аллею Авиаторов, площадку для воркаута, скейт-парк, тропиночную сеть и зоны отдыха, уложили плитку, установили скамьи, урны, смонтировали освещение, детскую площадку с покрытием из резинопола, сделали велодорожки, высадили газоны.