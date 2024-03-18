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В Иркутске продолжат благоустройство Комсомольского парка

Иркутск, НИА-Байкал — В этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, пройдет третий этап благоустройства общественной территории парка Комсомольский.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Предусмотрено создание пешеходных тротуаров с малыми архитектурными формами и объектами инфраструктуры. В парке выполнят укладку асфальта, тротуарной плитки, сделают велодорожку.

На свободных участках проведут озеленение: посадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Смонтируют современное освещение и организуют зоны отдыха. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны поставят контейнеры.

Для юных посетителей парка установят перголы с качелями. Кроме того, в рамках реализации проекта предусмотрен перенос памятника комсомольцам с последующей его реставрацией, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Для города очень важны такие масштабные проекты. Они повышают престиж Ленинского округа и делают комфортной жизнь в нем. Комсомольский парк сейчас — один из десяти участников голосования за объекты, которые мы можем благоустроить в 2025 году. По инициативе жителей здесь планируется четвертый, заключительный этап реконструкции», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним, в 2022 и 2023 году прошли два этапа благоустройства этой территории. В парке создали аллею Авиаторов, площадку для воркаута, скейт-парк, тропиночную сеть и зоны отдыха, уложили плитку, установили скамьи, урны, смонтировали освещение, детскую площадку с покрытием из резинопола, сделали велодорожки, высадили газоны.

экология