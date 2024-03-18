В Красноярском крае подвели итоги рейтинга ГТО за 2023 год

«С 2015 года мы проводим комплексную оценку работы муниципальных образований по развитию ГТО среди своих жителей. В последние два года среди городов побеждает Зеленогорск. Среди районов — на 1 место с 11-го в 2022 году поднялся Северо-Енисейский. В прошлом году был достигнут рекорд по числу жителей, приступивших к выполнению испытаний, — более 40 000 человек», — рассказала начальник отдела реализации ВФСК ГТО и развития массового спорта КГАУ "Центр спортивной подготовки Валентина Макогончук.