Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Красноярском крае подвели итоги рейтинга ГТО за 2023 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае подвели итоги рейтинга Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за 2023 год среди городских округов и муниципальных районов.
Источник: НИА Красноярск

Для определения места используется более десяти критериев: численность зарегистрированных на всероссийском сайте gto.ru жителей, количество приступивших к выполнению нормативов ГТО, число физкультурников, получивших знак отличия комплекса, участие в фестивальном движении, проведение информирования населения по ГТО и здоровому образу жизни и многие другие, отмечает пресс-служба крайспорта.

В результате оценки деятельности в 2023 году, лидерами рейтинга Красноярского края стали:

Городские округа:

1 место — ЗАТО город Зеленогорск;

2 место — город Лесосибирск;

3 место — город Ачинск;

4 место — Норильск;

5 место — ЗАТО Железногорск.

Муниципальные районы:

1 место — Северо-Енисейский район;

2 место — Шушенский район;

3 место — Минусинский район;

4 место — Канский район;

5 место — Рыбинский район.

«С 2015 года мы проводим комплексную оценку работы муниципальных образований по развитию ГТО среди своих жителей. В последние два года среди городов побеждает Зеленогорск. Среди районов — на 1 место с 11-го в 2022 году поднялся Северо-Енисейский. В прошлом году был достигнут рекорд по числу жителей, приступивших к выполнению испытаний, — более 40 000 человек», — рассказала начальник отдела реализации ВФСК ГТО и развития массового спорта КГАУ "Центр спортивной подготовки Валентина Макогончук.

здоровье