В Красноярском крае подвели итоги рейтинга ГТО за 2023 год

Для определения места используется более десяти критериев: численность зарегистрированных на всероссийском сайте gto.ru жителей, количество приступивших к выполнению нормативов ГТО, число физкультурников, получивших знак отличия комплекса, участие в фестивальном движении, проведение информирования населения по ГТО и здоровому образу жизни и многие другие, отмечает пресс-служба крайспорта.
В результате оценки деятельности в 2023 году, лидерами рейтинга Красноярского края стали:
Городские округа:
1 место — ЗАТО город Зеленогорск;
2 место — город Лесосибирск;
3 место — город Ачинск;
4 место — Норильск;
5 место — ЗАТО Железногорск.
Муниципальные районы:
1 место — Северо-Енисейский район;
2 место — Шушенский район;
3 место — Минусинский район;
4 место — Канский район;
5 место — Рыбинский район.
«С 2015 года мы проводим комплексную оценку работы муниципальных образований по развитию ГТО среди своих жителей. В последние два года среди городов побеждает Зеленогорск. Среди районов — на 1 место с 11-го в 2022 году поднялся Северо-Енисейский. В прошлом году был достигнут рекорд по числу жителей, приступивших к выполнению испытаний, — более 40 000 человек», — рассказала начальник отдела реализации ВФСК ГТО и развития массового спорта КГАУ "Центр спортивной подготовки Валентина Макогончук.