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В Иркутске изменилась схема движения автобуса № 20

Иркутск, НИА-Байкал — С 18 марта в Иркутске изменилась схема движения общественного транспорта по маршруту № 20 «Ж/д вокзал — улица Пискунова».
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Будут исключены четыре остановочных пункта — «Завод имени Куйбышева», «Кинотеатр “Пионер”», «Гастроном № 1», «Экономическая академия».

Теперь автобусы с площади Декабристов будут сразу ехать на улицу Тимирязева, исключая Карла Маркса. Данные меры приняты с целью улучшения качества транспортного обслуживания населения, отметили в отделе организации пассажирских перевозок.

Автобусы в сторону аэропорта будут следовать по ул. Челнокова, Глазковскому мосту, ул. Чкалова, ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Советской, ул. Ширямова, ул. Пискунова.

В обратном — по ул. Пискунова, ул. Ширямова, ул. Советской, ул. Декабрьских событий, ул. Тимирязева, ул. Ленина, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, Глазковскому мосту, ул. Челнокова.

Автобусы № 20, следуя в сторону аэропорта, будут останавливаться на пунктах «Ж/д вокзал», «ул. Челнокова», «ул. Чкалова», «Сквер имени Кирова», «Художественный музей», «Филармония», «Центральный рынок» (в сторону Карла Либкнехта), «Центральный рынок» (в сторону Тимирязева), «Площадь Декабристов», «ул. 1-ая Советская», «ул. Омулевского», «Школа № 23», «Городок ИВАТУ», «Ипподром», «Завод 304 ГА», «ул. Жигулевская», «Аэропорт», «ул. Пискунова».

В обратном — «ул. Пискунова», ВСЭМ, «Аэропорт», «ул. Жигулевская», «Завод 304 ГА», «Ипподром», «Городок ИВАТУ», «Школа № 23», «ул. Омулевского», «ул. 1-ая Советская», «Площадь Декабристов», «Музей декабристов», «Центральный Рынок» (улица Тимирязева), «ул. Ленина», «Художественный музей», «Площадь графа Сперанского», «ул. Чкалова», «ул. Челнокова», «Ж/д вокзал».