В Иркутске изменилась схема движения автобуса № 20

Будут исключены четыре остановочных пункта — «Завод имени Куйбышева», «Кинотеатр “Пионер”», «Гастроном № 1», «Экономическая академия».
Теперь автобусы с площади Декабристов будут сразу ехать на улицу Тимирязева, исключая Карла Маркса. Данные меры приняты с целью улучшения качества транспортного обслуживания населения, отметили в отделе организации пассажирских перевозок.
Автобусы в сторону аэропорта будут следовать по ул. Челнокова, Глазковскому мосту, ул. Чкалова, ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Советской, ул. Ширямова, ул. Пискунова.
В обратном — по ул. Пискунова, ул. Ширямова, ул. Советской, ул. Декабрьских событий, ул. Тимирязева, ул. Ленина, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, Глазковскому мосту, ул. Челнокова.
В обратном — «ул. Пискунова», ВСЭМ, «Аэропорт», «ул. Жигулевская», «Завод 304 ГА», «Ипподром», «Городок ИВАТУ», «Школа № 23», «ул. Омулевского», «ул. 1-ая Советская», «Площадь Декабристов», «Музей декабристов», «Центральный Рынок» (улица Тимирязева), «ул. Ленина», «Художественный музей», «Площадь графа Сперанского», «ул. Чкалова», «ул. Челнокова», «Ж/д вокзал».