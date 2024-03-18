Иркутский областной фестиваль юных талантов «Единая страна» посвятят десятилетию вхождения Крыма и Севастополя в состав России

На этот раз в фестивале в Иркутске примут участие солисты и коллективы из 18 территорий Приангарья, юные таланты в возрасте от 5 до 18 лет — всего около 300 человек. Они выступят в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнение». Участники получат дипломы областного межнационального музыкального фестиваля юных талантов «Единая страна».