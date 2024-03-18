Иркутский областной фестиваль юных талантов «Единая страна» посвятят десятилетию вхождения Крыма и Севастополя в состав России

Иркутская область, НИА-Байкал — В столице Приангарья 18 марта состоится 9-ый областной межнациональный музыкальный фестиваль юных талантов «Единая страна», организованный при поддержке Правительства Иркутской области Благотворительным фондом «Байкал Интеграция».
Фестиваль посвящен празднованию 10-летнего юбилея вхождения Крыма и Севастополя в состав России, направлен на духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение и дальнейшее развитие культурных связей, межнациональных отношений, привлечение общественного внимания к перспективам развития детского творчества, а также музыкального просветительства.
«Этот фестиваль стал традиционным. Его цели — развитие межнациональных связей, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей. Среди задач — патриотическое воспитание, вовлечение жителей региона в сохранение и приумножение богатства культурных национальных традиций, формирование активной жизненной позиции, общественно-полезных инициатив детей и молодежи», — отметила начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.
На этот раз в фестивале в Иркутске примут участие солисты и коллективы из 18 территорий Приангарья, юные таланты в возрасте от 5 до 18 лет — всего около 300 человек. Они выступят в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнение». Участники получат дипломы областного межнационального музыкального фестиваля юных талантов «Единая страна».
В рамках фестиваля, десятилетия науки и технологий и поддержки общественной инициативы-проекта «За сильную Россию — инженерно-технический прогресс» пройдет выставка научно-технического творчества.
Почетными гостями фестиваля станут ветераны ВОВ, военной и государственной службы, участники СВО, общественные и политические деятели, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Мероприятие пройдет в Доме молодежи (Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102/1 (синий зал). Посетить выставку можно будет с 14:00, открытие фестиваля состоится в 15:00.