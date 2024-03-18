Жители Красноярска выбрали лучшее сливочное масло.
Горожане составили свой топ лучшего сливочного масла, которое можно купить в магазинах города.
Самым популярным сливочным маслом стала продукция марки «Три коровы». Она получила 576 голосов.
Второе место заняла продукция «Простоквашино» с 423 голосами.
Третье место — у сливочного масла «Семенишна». Оно набрало 306 голосов.
Всего в голосовании принимали 10 марок сливочного масла. Среди продуктов, за которые отдавали голоса красноярцы, стоит также отметить масло «Минусинское», «Экомилк», «Никольское» и «Филимоново».
Рейтинг составило издание NGS24.RU. Всего проголосовали 2139 человек.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае оказался один из самых низких уровней безработицы по регионам России.