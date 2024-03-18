Замерзшую реку взорвали на востоке Казахстана — эффектное видео

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. На реках Восточного Казахстана ведут взрывные работы, сообщает департамент по ЧС.
Проведено дробление льда на реке Бухтарма в районе поселков Малеевск, Зубовск. Работы ведутся во избежание заторов на реках.
Общий объем взорванного льда составил 29 000 кубических метров.
Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади взрыва и толщины льда.
Для эффективности взрыва специалисты-взрывники предусмотрели необходимое расстояние между скважинами и количество требуемой взрывчатки.
«Рыхление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления заторов на реках в период пропуска паводковых вод», — отметил заместитель начальника департамента по ЧС области Куатбек Кенжебекулы.