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Более полутора тысяч иркутян отпраздновали Масленицу в Комсомольском парке

Иркутск, НИА-Байкал — Жители Иркутска отметили «Широкую Масленицу». Мероприятие, состоявшееся сегодня в Комсомольском парке, посетило более полутора тысяч человек.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Для горожан была подготовлена культурная программа — на сцену городского парка вышли работники и учащиеся Иркутского областного колледжа культуры и муниципального творческого клуба «Созвездие». Артисты, одетые в национальные костюмы, исполнили традиционные русские народные песни и танцы, сыграли на музыкальных инструментах, провели конкуры, в которых поучаствовали горожане. Как сообщает пресс-служба администрации города, жители состязались в битве вениками и распиливании бревна ручным инструментом. Юные иркутяне соревновались в перетягивании каната, а также прыгали через большую веревочную скакалку и играли в детских городках, которые работают в Комсомольском парке.

Гостями праздника стали атаман Иркутского городского казачьего общества «Вознесенское» подъесаул Александр Савостьянов и воспитанники объединения. Они показывали фланкировку шашкой, а также демонстрировали оружие желающим.

«Праздновать Масленицу в этом парке — традиция нашей семьи. Каждый год мы ходим сюда вместе с детьми веселиться и есть блины. А сегодня у нас и вовсе сразу два события — мы пришли на гуляние после выборов. С утра отдали голоса за Президента, а теперь провожаем зиму. Постараемся поучаствовать во всех мероприятиях, которые здесь проходят», — поделилась иркутянка Мария Федотова.

Событие завершилось традиционным ритуалом сжигания чучела Масленицы.