Более полутора тысяч иркутян отпраздновали Масленицу в Комсомольском парке

«Праздновать Масленицу в этом парке — традиция нашей семьи. Каждый год мы ходим сюда вместе с детьми веселиться и есть блины. А сегодня у нас и вовсе сразу два события — мы пришли на гуляние после выборов. С утра отдали голоса за Президента, а теперь провожаем зиму. Постараемся поучаствовать во всех мероприятиях, которые здесь проходят», — поделилась иркутянка Мария Федотова.