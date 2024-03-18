В Красноярском крае продолжают действовать 109 ледовых переправ

Вне официально действующих переправ и автозимников выезд на лед запрещен. Согласно статье 1.6 закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» за выход или выезд на лед в запрещенных местах размер штрафа составляет для граждан в размере от 500 рублей до 3 тысяч; для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.