Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Красноярском крае продолжают действовать 109 ледовых переправ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большая часть сосредоточена в Эвенкийском районе — 88.
Источник: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В этом году случаев гибели людей из-за провала под лед не зарегистрировано, но зафиксированы факты провала автотранспорта, отмечает пресс-служба ГУ МЧС.

Так, 3 и 4 января ушли под воду снегоход и легковой автомобиль, люди успели выбраться из воды и не пострадали.

2 марта на Красноярском водохранилище мужчина на легковом автомобиле съехал с автозимника и направился в сторону правого берега. Двигаясь по льду, машина попала в промоину и частично провалилась под лед. Водитель успел выбраться и не пострадал.

Вне официально действующих переправ и автозимников выезд на лед запрещен. Согласно статье 1.6 закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» за выход или выезд на лед в запрещенных местах размер штрафа составляет для граждан в размере от 500 рублей до 3 тысяч; для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.