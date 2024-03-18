Жителей Хабаровского края в марте ждут перебои с трансляциями ТВ и радио

К проведению очередных профилактических и других плановых работ приступят специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» на территории Хабаровского края уже с 19 марта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проведение регламентных операций невозможно без полного или частичного отключения оборудования, в результате чего жители региона могут на время остаться без любимых телевизионных передач и радиопрограмм.
В организации принесли извинения за возможные неудобства и отметили, что отключения будут происходить в часы, когда в эфире нет важных сообщений. Кроме того, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
График кратковременных отключений телерадиосигнала:
19.03.2024.
Село Аим, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Город Вяземский, Вяземский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
20.03.2024.
Рабочий посёлок Ванино, Ванинский район, с 07:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радио «Восток России».
Посёлок Джамку, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Город Комсомольск-на-Амуре, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Город Николаевск-на-Амуре, Николаевский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Рабочий посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Посёлок Эльбан, Амурский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
21.03.2024.
Посёлок Амгунь, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Посёлок Известковый, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Город Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
«Русское радио».
Посёлок Циммермановка, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Посёлок Сукпай, район имени Лазо, с 13:00 до 16:00 (вплоть до 25 марта) по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
22.03.2024.
Село Джигда, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Село Малмыж, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).