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Жителей Хабаровского края в марте ждут перебои с трансляциями ТВ и радио

К профилактическим работам приступят с 19 марта.
Источник: Mail.ru

К проведению очередных профилактических и других плановых работ приступят специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» на территории Хабаровского края уже с 19 марта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проведение регламентных операций невозможно без полного или частичного отключения оборудования, в результате чего жители региона могут на время остаться без любимых телевизионных передач и радиопрограмм.

В организации принесли извинения за возможные неудобства и отметили, что отключения будут происходить в часы, когда в эфире нет важных сообщений. Кроме того, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

График кратковременных отключений телерадиосигнала:

19.03.2024.

Село Аим, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Город Вяземский, Вяземский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

20.03.2024.

Рабочий посёлок Ванино, Ванинский район, с 07:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радио «Восток России».

Посёлок Джамку, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Город Комсомольск-на-Амуре, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Город Николаевск-на-Амуре, Николаевский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Рабочий посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Посёлок Эльбан, Амурский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

21.03.2024.

Посёлок Амгунь, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Посёлок Известковый, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Город Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

«Русское радио».

Посёлок Циммермановка, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Посёлок Сукпай, район имени Лазо, с 13:00 до 16:00 (вплоть до 25 марта) по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

22.03.2024.

Село Джигда, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Село Малмыж, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

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