Начальника красноярской колонии оштрафовали после срыва сроков благоустройства площади в Лесосибирске

Как рассказали в краевой прокуратуре, Управление капитального строительства заключило договор с ИК-27 ГУФСИН по краю на выполнение работ по благоустройству площади имени Н. Т. Колпакова.
К истечению срока контракта готовность объекта составляла лишь 65%, а основной объем работ выполнило привлеченное колонией ООО «КГ-Групп» на основании заключенного с ним договора субподряда.
Прокуратура направила в Арбитражный суд края исковое заявление с требованием о признании недействительным субподрядного договора, а также отдельных положений муниципального контракта. Суд удовлетворил требования прокурора, апелляционная инстанция суда по итогам рассмотрения жалобы колонии оставила судебное решение без изменения.
Кроме того, по постановлению прокурора начальник исправительного учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 85 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры работы были завершены, объект введен в эксплуатацию.