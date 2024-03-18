В Красноярске инспекторы ДПС проверили правила перевозки детей

Сегодня, 18 марта, дорожные полицейские дежурили рядом с одним из дошкольных учреждений в микрорайоне Солнечный краевого центра.
Целью рейда было проверить, насколько безопасно красноярские автолюбители везут своих детей в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.
Полицейские проверяли, установлено ли в автомобиле детское удерживающее устройство, а также пристегнут ли ребенок ремнем безопасности.
По итогам дежурства двоих автолюбителей привлекли к административной ответственности: 36-летней женщине и 35-летнему мужчине предстоит выплатить штрафы в сумме 3 тысячи рублей. Инспекторы ГИБДД напомнили красноярским автолюбителям: при перевозке детей необходимо обязательно использовать средства пассивной безопасности.