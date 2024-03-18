Жители Красноярска пожаловались на автобус с оголёнными проводами

Жителей Красноярска возмутил автобус, который вышел в рейс с оголённой проводкой. Информация об этом появилась в соцсетях.
Инцидент произошёл в автобусе № 63. Людям пришлось стоять рядом с электросистемой транспорта, с которой была снята крышка. При этом были видны оголённые провода и стоял запах жжёной резины.
«Кондуктор сослалась на “звоните диспетчеру”. После водитель проехал остановку, т.к. не работала кнопка требования остановиться, в автобусе начал мигать свет. Вопрос: насколько наплевательски относятся к жизни и здоровью пассажиров в общественном транспорте Красноярска?» — написал автор сообщения.
Ранее сообщалось о том, что муниципалитетам Красноярского края поставили около сотни новых автобусов.