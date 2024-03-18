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Жители Красноярска пожаловались на автобус с оголёнными проводами

Автобус № 63 вышел в рейс с оголёнными проводами из-за снятой крышки щитка.
Источник: Аргументы и факты

Жителей Красноярска возмутил автобус, который вышел в рейс с оголённой проводкой. Информация об этом появилась в соцсетях.

Инцидент произошёл в автобусе № 63. Людям пришлось стоять рядом с электросистемой транспорта, с которой была снята крышка. При этом были видны оголённые провода и стоял запах жжёной резины.

«Кондуктор сослалась на “звоните диспетчеру”. После водитель проехал остановку, т.к. не работала кнопка требования остановиться, в автобусе начал мигать свет. Вопрос: насколько наплевательски относятся к жизни и здоровью пассажиров в общественном транспорте Красноярска?» — написал автор сообщения.

Ранее сообщалось о том, что муниципалитетам Красноярского края поставили около сотни новых автобусов.