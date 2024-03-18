Великий пост начался у православных верующих в Казахстане — что надо знать

В зависимости от того, в какой день празднуется Пасха, Великий пост начинается в период со 2 (15) февраля по 8 (21) марта (по старому и новому стилям соответственно). В зависимости от даты начала Великий пост может закончиться в период с 21 марта (3 апреля) по 24 апреля (7 мая). А значит, дни с 8 (21) марта по 21 марта (3 апреля) всегда приходятся на Великий пост.