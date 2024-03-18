Великий пост начался у православных верующих в Казахстане — что надо знать

АСТАНА, 18 мар — Sputnik, Галина Галкина, АПН. Длительность Великого поста перед Пасхой в православной церкви — семь недель. В это время верующий человек стремится к духовному очищению и единению с Богом.
Соответствующие дни литургического года отмечены в богослужении тем, что читаются молитвы покаяния. Верующие вспоминают крестную смерть и воскресение Иисуса Христа. Великий пост посвящен тому, что Христос провел в пустыне сорок дней без пищи, не поддавшись на искушение дьяволом.
Историческая справка
Некоторые церкви установили у себя пост, длящийся шесть дней, памятуя о Страстной седмице. Часть верующих сочла, что это правило чрезмерно строгое, и постились по-старому — лишь с пятницы по воскресенье.
Для устранения разницы в посте александрийский епископ Дионисий Великий на общецерковном уровне поставил этот вопрос: неправильно, что кто-то воздерживается от пищи в течение шести дней: «Они теряют силы и изнемогают, а другие ни дня не соблюдают пост, предаются излишествам в еде, и только в последние два дня строго постятся».
Так в начале V века большинство церквей установили для верующих общее предписание: держать пост 40 дней накануне Пасхи. Именно с этой поры длительность Великого поста исчисляется от шести до восьми недель. В этой вариативности было неясно, как именно считать субботы и воскресенья — дни, в которые пост отменен.
В зависимости от того, в какой день празднуется Пасха, Великий пост начинается в период со 2 (15) февраля по 8 (21) марта (по старому и новому стилям соответственно). В зависимости от даты начала Великий пост может закончиться в период с 21 марта (3 апреля) по 24 апреля (7 мая). А значит, дни с 8 (21) марта по 21 марта (3 апреля) всегда приходятся на Великий пост.
Как предписывают православные каноны, Великий пост начинается ровно за семь недель до Пасхи, но длится не 40 дней, как считают многие, а 48: к святой Четыредесятнице добавляется Страстная седмица — неделя, предшествующая Пасхе, не считая Светлого Воскресения.
Цель Великого поста
Правильное поведение в дни Великого поста приводит к выстраиванию должных мыслей и чувств, к перемене в мировоззрении, подчеркивают богословы. Человек пересматривает свое отношение к окружающим, к восприятию ценностей, пониманию того, что в мире является непреходящим, а что — второстепенным.
Семь недель
Великий пост в православном мире исчисляется семью неделями, каждая из них несет особый духовный смысл.
Итак, первая седмица Великого поста. Она ознаменована Торжеством православной веры. Ее отличие от остальных недель поста — в особой строгости, а богослужение — в продолжительности. В первые четыре дня в храмах читают канон святого Андрея Критского. Православный люд старается не пропустить эти службы.
Кроме того, в первое воскресенье Великого поста отмечается Торжество православия, установленное византийской императрицей Феодорой в 842 году — в память о догмате православной и католической церквей, утвержденном на Седьмом Вселенском соборе.
Во второе воскресенье Великого поста, вторую седмицу, в церквях чтят память Григория Паламы. Святой жил в XIV веке. Он наставлял верующих о том, что подвиг поста и молитвы вознаграждается Создателем светом Его благодатным, коим воссиял Господь на Фаворе. Святой Григорий разъяснил людям учение о силе поста и молитвы, и поэтому в его память установлено второе воскресенье Великого поста.
В третью седмицу, крестопоклонную, третье воскресенье Великого поста, совершается вынесение Святого Креста во время всенощной, ему поклоняются верующие. Хор и прихожане поют: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».
Этот величественный и скорбный обряд служит напоминанием христианам о том, что Христос претерпел страдания и смерть. Верующие укрепляются в их скромном духовном подвиге поста. Доступ ко Святому Кресту открыт поклоняющимся целую неделю — до пятницы. Потому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста именуются «крестопоклонными».
В четвертую седмицу, в воскресную службу, вспоминают великого подвижника VI века — святого Иоанна Лествичника. С юных лет и до глубокой старости он был обитателем Синайской горы. В его труде «Лествица рая» представлено постепенное восхождение человека к духовному преображению — словно по лестнице, возносящейся от земли — ввысь, к сиянию вечной славы.
В четверг пятой недели, на пятую седмицу, происходит обряд, именуемый «стоянием святой Марии Египетской». Подразумевается опыт жизни святой Марии, бывшей в прошлом великой грешницей. Она сумела прийти к искреннему покаянию во множестве совершенных ею грехов. Мария сознательно обрекла себя на одиночество, выбрав своим прибежищем пустыню, где она провела много лет. Ее пример убеждает христиан в том, что Господь олицетворяет собою безграничное милосердие и прощение.
В шестую седмицу, называемую «цветоносной», празднуют торжественный Вход Господень в Иерусалим. Торжество именуется «Вербным воскресеньем». Шестое воскресенье Великого поста является великим двунадесятым праздником. Всенощная служба выглядит особенно яркой и праздничной — люди освящают ветви вербы или другие растения. Принято раздавать освещенные веточки вербы тем, кто молится.
В седьмую седмицу вспоминают последние дни пребывания Иисуса Христа на земле, его крестные страдания, смерть и погребение. Для верующих это самый важный период всего церковного года. В Страстную неделю, не относящуюся к Великому посту, предписывается наиболее строгое говение в эти дни.
Что необходимо соблюдать в Великий пост?
Обычно в дни Великого поста придерживаются определенных правил. Это помогает очищению не только физическому, но и духовному.
Необходимо чаще пребывать в храме. Церковь помогает отстраниться от внешней суеты и в смирении, сосредоточенности проводить время наедине с Господом и с самим собой. Именно аура храма способствует праведным молитвам и благим мыслям. Основные службы в период Великого поста идут в вечернее время, а, значит, можно приходить на них после работы.
Покаяние
В период Великого поста верующие особенно внимательно контролируют собственные мысли и поступки. Это не так уж и сложно: не сравнивай себя с другими людьми, не завидуй, не хвастай тем, что соблюдаешь пост, не поучай и не осуждай. Не пустословь, старайся делать добрые дела, совершать благие поступки.
Внимательно относись к близким, уделяй им время. Искренне, без позерства помогай малоимущим, а также тем, кто одинок и нуждается.
Важно во дни Великого поста чаще говорить приятные слова — не по принуждению, а со всей сердечностью и любовью.
Великий пост — время добрых починов: навсегда откажитесь от дурных привычек. А постный стол лишь поможет вам в этом.