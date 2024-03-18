Красноярцам в Роспотребнадзоре рассказали о пользе завтраков

В красноярском краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что полноценный завтрак способен поднять настроение, победить утреннюю усталость и даже сделать более радостным понедельник.
Всегда приятнее проснуться с мыслью, что на кухне ждет что-то вкусное и красивое. И напрасно многие не уделяют утреннему приему пищи должного внимания. Ведь именно он помогает организму проснуться и «включить» обменные процессы.
При выборе продуктов на завтрак нужно оценивать, как вы собираетесь провести день. Если он будет активным в физическом плане, то утром блюда должны содержать побольше медленных углеводов. А при сидячей работе лучше день начинать с белковой пищи. И всегда хорошо добавить к блюду овощей и зелени.