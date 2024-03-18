Уфимцам напомнили об отключениях воды на этой неделе

Как сообщили на предприятии, 18 марта в Ленинском районе с 11 до 17 часов не будет холодной воды по следующим адресам: ул. Линейная, 43а, 43, 78а, 78б, 41, 76, 39, 76/1, 37, 35, 33, 72а, 72, 72б, 74а, 33 л. Б, 70, 31, 70б, 31, 31а, 66, 29, 64, 27, 62, 25, 25а, 23, 60, 21а, 58, 19, 56, 19б, 50, 50а, 42, 40, 17б, 17 В, 17д, 40а, 38а, 36, 34а, 34б, 30, 32, 28, 28а, 26, 26а, 24а, 15, 15б, 15/1, 12а, 14а, 22, 22а, 20а, 16, 15ф, 15 г, 15а, 15ж, 15к; ул. Лесозаводская, 30, 32; ул. Кушнаренковская, 2, 2 В, 4, 4а, 6, 5 (3), 7, 9, 9а, 5б, 3а, 3 В, 1, 1а, 2д, 2а; ул. Кирзаводская, 23, 28а, 28, 22б, 21, 19, 22а, 22в; ул. Малая перевалочная, 1/1а, 2д, 1/1б, 1/1 В, 5, 3д,, 3а, 3б (2), 3, 2 (2), 1, 7/1, 9, 8, 10, 11а.