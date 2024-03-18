На Средний Урал придет кратковременное похолодание

В Свердловской области 18 марта ожидается похолодание, связанное с арктическим вторжением в тылу циклона в Западной Сибири. В регионе прогнозируется северный ветер, а в северной половине Среднего Урала пройдет небольшой снег.
— На юге региона, перед фронтом, в понедельник ожидается пик потепления. Дневной прогрев до +9..+11 градусов близок к рекордным значениям, если вспомнить, что суточный рекорд максимальной температуры в Екатеринбурге для 18 марта составляет +11.1 градуса, — сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
Предполагается, что похолодание в Свердловской области продлится до 20 марта, а его пик придется на вторник 19 марта. В регионе установится теплая погода — среднесуточные температуры будут на 3−6 градусов выше климатической нормы. При этом ночные температуры будут относительно низкими — до −4..-9 градусов и до −10..-15 градусов на юго-западе области. В течение дня воздух будет прогреваться до +3..+8 градусов по Цельсию.
В Свердловской области 18 марта дневная температура поднимется до +6..+11 градусов и до 0..+5 градусов на севере региона. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, западный, юго-западный ветер с переходом на северо-западный и северный 1−6 метров в секунду. Поздним вечером порывы ветра усилятся. Днем температура поднимется до +9..+11 градусов.