На Средний Урал придет кратковременное похолодание

Предполагается, что похолодание в Свердловской области продлится до 20 марта, а его пик придется на вторник 19 марта. В регионе установится теплая погода — среднесуточные температуры будут на 3−6 градусов выше климатической нормы. При этом ночные температуры будут относительно низкими — до −4..-9 градусов и до −10..-15 градусов на юго-западе области. В течение дня воздух будет прогреваться до +3..+8 градусов по Цельсию.